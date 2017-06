DevApps 31 - Angular 2 : développez vos applications Web en TypeScript.

AngularJS et maintenant Angular2 est le framework JavaScript libre, de plus en plus utilisé dans les projets internet.

Il est fondé sur l'extension du langage HTML par de nouvelles balises (tags) et attributs pour aboutir à une définition déclarative des pages web. La version 2.0, considérablement différente, exploite au mieux la norme ECMAScript 6 et le langage TypeScript. Angular apporte aux applications web côté client les services traditionnellement apportés côté serveur, comme les contrôleurs de vues. En conséquence, une bonne partie du fardeau supporté par le back-end est supprimée, ce qui conduit à des applications web beaucoup plus légères serveur-side. (source Wikipedia).

Dans cet épisode, Richard nous présente Angular 2 en nous créant un nouveau projet qu'il complète au fur et à mesure de sa démonstration... le meilleur moyen pour apprendre, c'est d'utiliser un cas concret.

Les commandes utilisées par Richard pour démarrer un projet :

Liste des modèles installés : dotnet new -l

Installation des modèles : dotnet new –install Microsoft.AspNetCore.SpaTemplates::*

Création d'un nouveau projet Angular : dotnet new angular -n devapps

Auteurs: Christophe Peugnet, Denis Voituron, Richard Clark